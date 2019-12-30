TOKİ'den 100 bin ev fırsatı | 5 adımda konut alma rehberi

Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 ile TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konut için başvurular başladı. Kira öder gibi alınabilecek konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, yüzde 5'i en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrılacak. İşte adım adım başvuru rehberi;15 Ocak'a kadar Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.T.C. vatandaşı ve 25 yaşını tamamlamış olmak.Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve çocukları üzerine ev bulunmaması, daha önce TOKİ'den konut almamış olmaları (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç).Aylık hane halkı gelirinin en fazla İstanbul'da net 6 bin, diğer illerde 5 bin 500 lira olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç).Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir.Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri SGK'dan alacakları belgeyi; engelliler Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimliğin fotokopisi veya devlet hastanesinden alınmış heyet raporunu; emekliler de emekli olduğunu gösteren 'belgeyi' sunacak. 2+1'ler için 500, 3+1'ler için bin lira başvuru bedeli alınacak. Bu, daha sonra peşinattan düşülecek.Başvurular konut sayısından fazla olursa kura çekilecek. Kura yeri ve saati TOKİ'nin web sayfasında duyurulacak.Fiyatın yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerinde; konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak. SGK'dan alınan 'hak sahipliği belgesi' ile projenin bulunduğu il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecek.