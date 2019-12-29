Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.12.2019 06:47
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 06:53

Bakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı: İnandığımız yolda yürüyoruz

Bakan Albayrak: Dünü unutmadan, engellerden yılmadan, bu büyük millete hizmet için inandığımız yolda yürüyoruz. Yarının Büyük ve Güçlü Türkiyesi için 7. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'deki 7. Olağan Kongre sürecine dair sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında "Dünü unutmadan, engellerden yılmadan, bu büyük millete hizmet için inandığımız yolda yürüyoruz. Yarının Büyük ve Güçlü Türkiyesi için 7. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #İnandığınYoldaYürü" ifadelerine yer verdi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı: İnandığımız yolda yürüyoruz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri