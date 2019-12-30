Teslime hazır Hayata geçirdiği projelerle bulunduğu bölgeye değer katan Artaş İnşaat, Avrupa Konutları markalı Yamanevler ve Başakşehir projelerinde konut alıcılarına 180 ay 0,99 vade oranı fırsatı sunuyor.

Hayata geçirdiği projelerle bulunduğu bölgeye değer katan Artaş İnşaat, Avrupa Konutları markalı Yamanevler ve Başakşehir projelerinde konut alıcılarına 180 ay 0,99 vade oranı fırsatı sunuyor. Artaş İnşaat, yaşamın başladığı Başakşehir'de alıcılarına teslime hazır, hemen tapu son daireleri sunarken, Yamanevler projesini ise 2020'nin ilk çeyreğinde teslim etmeyi planlıyor.



GENİŞ VE FERAH!

İnşaatında sona doğru ilerlenen Avrupa Konutları Yamanevler'in ilk etabında toplam 545 daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede büyüklükler 65 metrekare ile 240 metrekare arasında değişiyor. Tasarım ödüllü satış ofisinde sergilenen örnek daireler ziyarete hazır bulunuyor. Süs havuzlarıyla donanmış, oyun parkı içeren yemyeşil bir peyzaja sahip projede, fitness-cardio salonları ve yüzme havuzu bulunuyor. Avrupa Konutları Yamanevler'in 2020'nin ilk çeyreğinde müşterilere erken teslimi planlanıyor.