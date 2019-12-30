Ödenmiş fazla prim iade edilebilir mi?

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Eğer emekli olma yaşına gelmemize rağmen yeterince primimiz yoksa, daha önce ödenenler geri alınabiliyor. Bunun için bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gerekli yıl ve yaş şartını doldurmasına rağmen primleri yeterli olmadığı için emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Örneğin; 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkarmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa, bu günlerin parasını SGK'ya müracaat ederek geri alabiliyor. Geri ödeme sırasında çalışanın hissesine düşen SGK primleri ödeniyor. Bunlara faiz işletilmiyor ancak güncelleme katsayısı ile bugüne güncellenerek ödeme yapılıyor. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu paraları alabiliyor. 4/a, 4/b ve 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c'li olan kişilerin ölmeleri ile birlikte hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde, ölen sigortalıya ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarları alınabiliyor.
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ekonomi@takvim.com.tr
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