Hırsızlık suçunda farklı cezalar var mı?

Evime hırsız girdi ama bu kişinin tanıdık olduğundan şüpheleniyorum. Hırsızlık suçunun cezası nedir?
Hırsızlık suçunun cezaları değişiklik gösterir. Bu suç şikayete tabi değildir. Yani, şikayetten vazgeçme durumu olsa bile dava sürer. Açıkta bırakılmış eşya, mağdurun yaşadığı özel alanlar dışında kalan, halka açık yerlerde bırakılan eşyanın çalınması hali basit hırsızlık suçudur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadar değişir. Suçun;
Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında,
Toplu taşıma araçlarında veya duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde,
Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında,
Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Hırsızlık suçunun cezaları değişiklik gösterir. Bu suç şikayete tabi değildir. Yani, şikayetten vazgeçme durumu olsa bile dava sürer. Açıkta bırakılmış eşya, mağdurun yaşadığı özel alanlar dışında kalan, halka açık yerlerde bırakılan eşyanın çalınması hali basit hırsızlık suçudur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadar değişir. Suçun;
Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında,
Toplu taşıma araçlarında veya duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde,
Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında,
Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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