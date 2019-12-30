Türk ekonomi ve iş dünyasının temsilcileri 2020 yılının daha pozitif geçeceğini ve Türkiye'nin yeniden yüzde 5 seviyelerinde bir büyüme performansına ulaşabileceğini düşünüyor.



İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisi yüzde 0.9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girdi. Bu performansın yardımıyla 2020'nin dört çeyreğinin dördünde de pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz. Yıllık büyüme oranında, Yeni Ekonomi Programı'nda hedeflendiği gibi yüzde 5 büyümeye ulaşmak hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Hatta 2020 büyüme hedefini aşacağımızı söyleyebiliriz.



İSTANBUL SANAYI ODASI BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: 2020'nin yatırımlar açısından artık finansal sebeplerden veya finansal bahanelerden arınmış bir dönem olduğunu öngörüyoruz.



TÜRKIYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: İhracatçılar olarak, Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 2020'nin ilk çeyreği itibarıyla, bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Faiz oranlarında gerçekleşen indirimler sanayici ve ihracatçılar için pozitif. Yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor.



DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU BAŞKANI NAİL OLPAK: Yeniden büyüme patikasına giren Türkiye ekonomisi için, 2020 yılına dair daha umutlu ve daha pozitif bir tablo bulunuyor. Yüzde 5'lik hedefin yakalanmasında bir sıkıntı görmüyoruz. İş dünyasının kesintisiz olarak üretime devam etmesi, yeni pazarlara kanalize olması ve katma değerli ürünlerle dünya ticaret sahnesinde daha güçlü şekilde yer alması için çalışmaya devam etmeliyiz.



MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN: 2020 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinin, hedeflenen yıllık ortalama yüzde 5'lik büyüme hızını zorlanmadan yakalayacağını tahmin ediyoruz.