2.6 milyon aileye daha ucuz elektrik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte abonelerin şirketlerle özel sözleşme yapmasına olanak sağlayan serbest tüketici limitini bin 400 kilowatsaate (kWh) düşürdü. Aylık elektrik faturası bedeli 83 lira ve üzerinde olanlar, serbest tüketiciliğe geçebilecek. Serbest tüketici limitinin düşürülmesi ile birlikte ilave olarak yaklaşık 2.6 milyon tüketici daha serbest tüketici olma hakkına kavuştu. Böylece, kapsamdaki tüketici sayısı 21.5 milyona ulaştı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.