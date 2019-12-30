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2.6 milyon aileye daha

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte abonelerin şirketlerle özel sözleşme yapmasına olanak sağlayan serbest tüketici limitini bin 400 kilowatsaate (kWh) düşürdü.

2.6 milyon aileye daha ucuz elektrik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte abonelerin şirketlerle özel sözleşme yapmasına olanak sağlayan serbest tüketici limitini bin 400 kilowatsaate (kWh) düşürdü. Aylık elektrik faturası bedeli 83 lira ve üzerinde olanlar, serbest tüketiciliğe geçebilecek. Serbest tüketici limitinin düşürülmesi ile birlikte ilave olarak yaklaşık 2.6 milyon tüketici daha serbest tüketici olma hakkına kavuştu. Böylece, kapsamdaki tüketici sayısı 21.5 milyona ulaştı.


BARIŞ ŞİMŞEK

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