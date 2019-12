2020 fırsatlar yılı İş dünyasının temsilcileri 2020 yılında Türkiye’yi iyimser bir tablonun beklediğinde hep fikir. Ülkemiz için zorlu sürecin geride kaldığını vurgulayan işadamları, yabancı yatırımcıların ilgisinin giderek artacağını, yeni fırsatlar ile Türk ekonomisinin başarı hikayesi yazacağının altını çizdi.

TUNCAY ÖZİLHAN / ANADOLU GRUBU BAŞKANI:

Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Makro göstergelerde istikrarı aradığımız bu dönemde büyümemizi sürdürüyoruz. Beklentilerimizi gerçekleştirmede başarılı bir çeyreği daha geride bırakırken, 2019 yılsonunda da faaliyet gösterdiğimiz başlıca sektörlerde çift haneli ciro ve faaliyet kârlılığı büyümesini sürdürmeyi hedefliyoruz.



NIHAT ÖZDEMİR/LIMAK HOLDING BAŞKANI: 2020 için ciro hedefimiz yüzde 10 artış gerçekleştirerek 5 milyar dolara ulaşmak. 2020 genelinde Türkiye ekonomisini iyimser bir tablonun beklediğini düşünüyorum. Ülkemize, önümüzdeki yıl içerisinde yabancı yatırımcılarının ilgisinin artacağını, en kötü kısmın geride kaldığını düşünüyorum.



AHMET NAZIF ZORLU/ ZORLU HOLDING BAŞKANI: 2019'u Türkiye'nin büyüme oranının 10 puan üzerinde büyüyerek tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Her yıl yaklaşık 2 milyar TL yatırım yapıyoruz. 2020'de de bu civarda yatırımımız olacak. 2020'de enflasyonun hedeflere paralel olarak tek haneye inmesini bekliyorum.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ/ ZIYLAN ŞIRKETLER GRUBU GENEL KOORDINATÖRÜ: Kendimize yurtiçi ve dışında toplam 600 mağazaya ulaşma hedefi koymuştuk; hedefimize ulaştık. 5 yıldır yüzde 30 büyüyoruz. Hedefimiz 2023'de Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olmak. 2023 yılında mağaza sayımızı bine, bugün 50 milyon dolar olan ihracatımızı da 250 milyon dolara yükseltmeyi planlıyoruz.



M. SELIM YAŞAR/YAŞAR HOLDING BAŞKANI: 2019'u yüzde 10 büyüyerek tamamlamayı planlıyoruz. 2020'de de ülke ekonomisinin üzerinde büyüme hedefimiz var. 2020'de ekonominin yüzde 3 seviyelerinde büyüyebileceğini, yıllık TÜFE artışının yüzde 11 seviyelerinde, dolar kurunun yıllık ortalamada 6.20 lira olarak gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz.



SANI ŞENER/TAV HAVALIMANLARI İCRA KURULU BAŞKANI: 2020'de faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda büyümenin süreceğini öngörüyoruz. Oldukça dalgalı geçen 2018 ve 2019'un ardından ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sonucunda yeniden dengelenme sürecini başarıyla tamamladık. YEP hedeflerini gerçekçi buluyoruz.



PROF. DR. AHMET KIRMAN/ ŞIŞECAM BAŞKAN VEKILI: Topluluk olarak baz senaryoya göre, 2020 için ekonomik büyüme açısından birçok uluslararası kuruluşun tahminlerine paralel olarak yüzde 3 seviyesini öngörüyoruz. Enflasyon tarafında ise dönemsel olarak dalgalı bir seyir izlese de düşüş eğiliminin devam edeceğini ve 2020 sonunda TÜFE'nin yüzde 11 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.



İBRAHIM ÇEÇEN/IC HOLDING BAŞKANI: 2020'den itibaren her yıl yüzde 10 büyüme hedefliyoruz. 2020 için devletin öngördüğü yüzde 8 enflasyon ve yüzde 5 büyüme rakamlarının ulaşılamayacak hedefler olmadığına, ancak ekonomik programın çok sıkı takibi ve yeni tedbirlerin alınması ile mümkün olabileceğine inanıyorum.



AVNI ÇELİK/SINPAŞ HOLDING BAŞKANI: Güven endeksi bu seyirde giderse 2020 toparlanma yılı olacak. Son çeyrekte de yatırım eğilimi yeniden canlanacak. Yurt dışı yatırımlarımızı da çok başarılı sonuçlarla kapatmayı planlıyoruz. Öte yandan yılsonunda doları 5.7905, euro 6.4083 lira TÜFE'yi 10.56 bekliyoruz.

ABDULKADIR KONUKOĞLU/SANKO HOLDING ONURSAL BAŞKANI: Türkiye ekonomisine baktığımızda 2020'de enflasyonun yüzde 8-10 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyüme rakamı yüzde 4-5 dolayında olur. Dolar ve euro öngörümüz de mevcut düzeyinin enflasyon karşısındaki etkilenmesi ile sınırlı kalacaktır diye düşünüyoruz.



NEVZAT AYDIN/YEMEK SEPETI CEO'SU: 2023 yılında da sektörün en büyük oyuncusu olmaya devam edeceğiz. Ekonomik koşullara bakıp umutsuzluğa kapılmamız gereken bir noktada değiliz. Ben sıkıntılı dönemlerin her zaman yeni fırsatlar için en uygun dönem olduğuna inanan bir girişimciyim.



ALTAN ELMAS/SUR YAPI BAŞKANI: Toplam satışların içinde birinci el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor. Böylece son dönemde düşen istihdam da yerine konacaktır. Ayrıca yılsonunda bitecek olan harç ve KDV indirimi teşviklerinin kalıcı olmasını talep ediyoruz.



ÖZCAN TAHİNCİOĞLU/ TAHINCIOĞLU BAŞKANI: 2020'de 2017'nin rekor rakamlarını yakalayacağımızı ümit ediyoruz. Ekonomide güven ve istikrar ortamının tesis edilmesiyle beraber 2020-2022 için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefine doğru ivme sağlanacağına inanıyoruz. 2020'de enflasyonun yüzde 9-10 bandında olacağını, büyümenin yüzde 3 civarında olacağını, kur artışının da enflasyonun biraz altında kalacağını düşünüyoruz.



ZIYA YILMAZ/ DAP HOLDING BAŞKANI: 2019 yılı küresel olarak artan büyüme endişeleri ve buna karşı alınmaya çalışılan tedbirlerle geçen bir yıl oldu. Bu yılın tüm koşullarına rağmen özellikle yabancıya satışta, Türk ekonomisi için bir başarı hikayesi yazıldığına inanıyoruz.



YENİ YILDA DA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

H alkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün, iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamalarının, 2020'de de firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacağını belirterek, "Sektörümüz bu hedeflere hizmet etmek üzere, başta nakdi krediler olmak üzere her alanda büyümeye devam edecektir. Özellikle Türk Lirası'nı güçlendirmek üzere yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak, tasarruflarını TL mevduatta değerlendirmek isteyen müşterilerimizin sayısında gelecek yıl önemli bir artış olacağını öngörüyoruz" dedi. Arslan, Halkbank'ın stratejisini şu sözlerle açıkladı: "Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen hedeflere bağlı olarak çalışacağımız yeni yılda, istihdam ve verimlilik odaklı projelere öncelik vereceğiz. Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında finansal imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Halkbank, başta esnaf, sanatkar ve KOBİ'ler olmak üzere finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümü üretmek ve işletmelerin büyümesine katkı sağlamak üzere 2020 yılı hazırlıklarını tamamlamıştır."





YATIRIM İŞTAHI ARTACAK

2019'un dengelenme yılı olduğunu belirten Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "2019'u, 'işleri rayına koyma yılı' olarak görebiliriz. 2020 ise 'işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz' yılı olacak" dedi. "2020 yılında bankacılık sektörü 'kredi büyümesini' konuşacak" diyen Leblebici, şunları kaydetti: "Büyüme, 2019'a kıyasla kesinlikle daha iyi olacak. Artan kredi talebinin de etkisini göreceğiz. Burada önemli olan hem iç talebi hem de dış talebi dengeleyecek bir politika ile gitmek. Büyüme yavaş yavaş gelmeye başladıkça, insanların öngörülebilirliği arttıkça tüketim de gelmeye başlayacak. Türkiye'nin bu anlamda çok şanslı bir ülke olduğunu da söylemek gerek. Demografi yardım ediyor, genç bir nüfus var. Bu genç nüfusun bir takım talepleri var. 2 yıldır ertelenen talebin artık bu yıl harekete geçmesini beklemek gerekir. Bu büyümeyi düşündüğümüzde de kredi faizleri 2-3 puan daha aşağı gidebilir. 2020, kredilerde ihracat odağının devam ettiği, yenileme yatırımlarına dönük kaynak ihtiyacının daha fazla hissedildiği bir yıl olur."



KAYNAKLAR YATIRIMA YÖNELMELİ

Ekonominin dengelenme sürecinde cari açığın pozitife döndüğünü, enflasyon ve faizlerin hızla gerilediğini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bundan sonra özel sektörün yeniden devreye girmesi ve bankacılık sektöründeki limitli finansman kaynaklarının yatırıma, yani katma değer yaratacak firmalara yönelmesi lazım" dedi. 2020 yılında kredi büyümesinin TL odaklı bir büyüme sergilemesini beklediklerine değinen Ateş, "Türk bankacılık sektörünün 2020 yılında kredi hacmini 500-600 milyar lira kadar artırabilecek bir potansiyeli barındırmakta olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. DenizBank'ta Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'tan, Dubai'nin en büyük devlet bankası ENBD'ye hisse geçişinin tamamlandığını kaydeden Hakan Ateş, "Aktiflerimiz 2019 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda 206.5 milyar liraya, konsolide müşteri mevduatımız 149.9 milyar liraya ve konsolide nakdi kredilerimiz 137.5 milyar liraya ulaştı. Toplamda 752 taneye ulaşan şube ağı ve son bir yılda yüzde 8.4 büyüme gösteren müşteri tabanı, bu artıştaki en önemli faktörler oldu" ifadesini kullandı.