2020 ekonomide büyük dönüşüm Tarihinin en büyük kur ve ekonomik saldırılarıyla karşılaşan Türkiye, alınan tedbirler ve atılan adımlarla dengelenmeyi sağladı. 2020 yılı ile birlikte artık ekonomide büyük dönüşümün fitili ateşlenecek...

Geçen yıl tarihinin en büyük kur saldırısıyla karşılaşan Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinde atılan adımlarla hızlı bir toparlanma sergiledi. Toparlanma her alanda kendisini gösterdi. Tarihinin en büyük yıllık cari fazlasını veren ve enflasyonu 26 ay aradan sonra tek haneye indiren, yeniden büyüme patikasına dönen ve dengelenme sürecini tamamlayan Türkiye, 2020 ile birlikte ekonomide büyük dönüşüm sürecini başlatıyor. Tek haneli enflasyon, tek haneli faiz, rekabetçi kur ve sürdürülebilir kalıcı büyüme hedefiyle başlayan 2020 yılı, Türkiye'nin büyük atılımlara imza atacağı bir sene olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yol haritasına ilişkin şu mesajları verdi:



● Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor.



● TÜFE'de yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45'leri gördük. 1 yıl geçti, Eylül, Ekim, Kasım itibarıyla yüzde 9'lara, 10'lara geldik ve yıl sonu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın gündeminden tekrar çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz.



● İnşallah 2020, enflasyonda çok daha güçlü iyileşmeleri, daha düşük oranları göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8.5. İnşallah bunun da altında bir performans ile 2020'de çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız.



● Yüzde 24'lerde olan Merkez Bankası faiz politikası sadece 4-5 ayda yarı yarıya 12 puan düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Değişimin içinde bankacılık sektörü de var. Özellikle kamu bankalarımızın öncülüğünde piyasaları rahatlatmaya yönelik çok önemli iyileştirmeler yaşadık. 9 ile 11.5 bandına gelen ticari kredi faizleri ile 2013 yılı faiz rakamı 6 yıl önceki faiz rakamı...



● Tüm öncü göstergeler 2020'de yüzde 5 büyüme temelini Allah'ın izniyle yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek.



● Türkiye'nin daha da büyümesi için bağışıklık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Geçmişte bir şey olduğu zaman hemen 'faizi artıracağız' deniliyordu. Birileri hep öyle diyordu. Türkiye ekonomi tarihinde son bir yılda bu ezberi bozdu, bu yönetim. Ne diyordu birileri? 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi batar, ekonomi çöker.' Bin 200 puan faiz indi 4-5 ayda. Ne kur ne ekonomi patladı. Demek ki bu değilmiş. Üretim yerine ithalatı, kolay kazanımlarla toplumu ve milleti aldatanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye ithalat zengini değil, ekonomisini ihracat, üretim, istihdam politikaları, kredi mekanizmaları, teşvik ve üretim politikalarına destek üzerine inşa edilecek. Hikaye bu. Korkarsak, Türkiye olarak bu değişimi, dönüşümü, büyümeyi gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek, başaramayız.



YÜZDE 0.79 FAIZ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Ekonomide sağlanan her iyileşmeyi topluma yansıttıklarını belirten Albayrak, son müjdeyi cuma günü Şırnak'ta verdi. Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek, "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, "Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor" şeklinde konuştu.



6 YILDIR FİİLİ BIR SAVAŞTAYIZ

Bakan Albayrak, "6 yıldır askeri, güvenlik, siyasi, diplomatik, ekonomik her türlü saldırı başladı. Öyle ya 2013'teki Gezi, Gezi'den beri 6 yıldır fiili bir savaştayız. Biri bitti, biri başlıyor. Her birinden güçlenerek kalkıyoruz. Ülkemize karşı dört bir yandan gerçekleştirilen saldırıların ekonomimiz üzerinde, en azından faizlerde, maliyetlerde, likiditedeki olumsuz etkisini bu bir yıllık süreçte kırdık" dedi.



MOBİLYADA 'GÜZEL HABER' SİNYALİ

Bakan Albayrak, mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirterek, "Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim" dedi.



100 BİN KONUT SAYISI ARTABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.



HEDEF İLK 10

Bakan Berat Albayrak, "Küresel ticaretin ekseni değişse bile sahip olduğumuz merkezi ülke konumumuz ile özellikle enerji, ulaşım ve iletişimde son 17 yıldır sağladığımız büyük altyapı yatırımları ile dünyanın tüm köşelerine ulaşan geniş ihracat ağı, güçlü kurumları, genç ve eğitimli insan kaynağı ile küresel yatırımlara ve ticarete güvenli liman, küresel finansa yeni bir merkez ve dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olabileceğimize inanıyoruz. İnanıyoruz ve tüm vizyonumuzu, stratejimizi bu inanç üzerine inşa ediyoruz" dedi.



STRATEJİK SEKTÖRLER

Her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonomi üzerindeki en büyük yük olduğuna işaret eden Albayrak, şöyle konuştu: "Bu yük ile mücadele için, attığımız her adımda, cari açığa etkiyi, üretim ve ihracata katkıyı, ithalattaki gereksiz yoğunluğun ortadan kaldırılmasını temel prensibimiz haline getirdik. Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen, aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." Berat Albayrak; enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv, tarım ve ilaç sanayilerinin stratejik alanları olduğunu ifade ederek, gerek kredi büyümesinde gerekse Varlık Fonu eliyle yapacakları yatırımlarda öncelikli alanların bu sektörler olacağını bildirdi.



BÜROKRASI AZALACAK

Albayrak, hedeflere ilerlerken piyasalarda, reel sektörde düzenli bir şekilde güçlenmeyi de beraberinde sağlayacaklarını, bürokrasinin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almaya, reel kesimi güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Albayrak, "İnançlıyız, çünkü bu milletin inandığı zaman neleri başarabildiğine defalarca şahit olduk. İnançlıyız, çünkü ülkemizin insan kaynağının ve potansiyelinin farkındayız" dedi.