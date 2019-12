2020 Bursa’nın yatırım yılı olacak

sorunlarına Ankara'nın da kayıtsız kalmadığını ve Bursa'ya verilen desteğin her geçen arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin gücü olan etkin bir kuruluş olduğunu, göreve geldiklerinden bu yana ciddi mesafeler aldıklarını kaydetti. Bursa'da yaşayan herkesin kentin sorunlarına vakıf olduğunu ancak bazı sorunları kısa vadede çözmenin mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, Ankara'daki her görüşmede şehrin geneli ile ilgili derdini ve heyecanını ortaya koyduğunu ve bu noktada önemli geri dönüşler almaya başladıklarını da dikkat çekti… Son iki yıl içinde ulaşımdan altyapıya, kamulaştırmadan çevre düzenlemelerine kadar bazı kalemlerde yapılan yatırımlardan örnekler veren Başkan Aktaş, azim gayretle çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Hafif raylı sistem araçları temininden kavşaklara, köprülerden yol yapım çalışmalarına kadar ulaşıma 606 milyon 700 bin liralık yaptıklarını ifade eden başkan Aktaş,diye konuştu. Başkan Aktaş, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu çalışmasının her gece saat 1 ile 5 arasında devam ettiğini, çalışma bittiğinde 300 bin olan günlük yolcu sayısının 450 bine çıkacağını hatırlattı. Bursa milletvekilleri ve basın mensuplarının da katılımıyla Spor Bakanlığı'nda Bursa'ya kazandırılacak tesislerle ilgili protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş,diye konuştu.Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Bursa'nın ciddi turizm ve ekonomik değeri olduğunu ve çevresinin açılması konusunun kendisinden önce görev yapan başkanların da hayali olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş,dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyareti ve Bakanlık tarafından kente kazandırılacak yatırımlar hakkında bilgi veren başkan Aktaş, "Bakanlık desteğini almak istediğimiz, kentsel dönüşüm, yenileme ve hanlar bölgesiyle ilgili ifade ettiğimiz konular vardı. Bursa'nın hayali olan konuları ele aldık. İki yeni Millet bahçesi, hanlar bölgesi projesi, kentsel dönüşümle ilgili bazı konut yapımları, Doğanbey'deki yoğun konut yapılaşmasıyla ilgili bazı sorunlar vardı. Bakanımız Bursa ile ilgili müjdelerini verdi. Doğanbey'de Toplu Konut İdarisi ve İller Bankası Genel Müdürlüne ait 18 bin metrekare alan, altı kapalı otopark olacak şekilde bir meydan olarak bölgeye kazandıracak. Beşyol Kavşağı lupları içinde kalan yapıların kaldırılmasına yönelik adım atılacak. Burada 11 bin metrekare alan var. TOKİ Mart'ta başlayarak burada 250 rezerv konut üretecek. Kavşak kollarındaki yapıların dönüşümü de hızlı şekilde yapılacak. Eski stadın olduğu alandaki Millet Bahçesi projesi zaten devam ediyor. Gökdere'deki 200 bin metrekarelik alan da içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathaneleri, çocukların ve gençlerin rahatlıkla vakitlerini geçirebileceği alanların bulunacağı millet bahçesi haline getirilecek ve inşaat 2020 yılında başlayacak" dedi., Yıldırım ve Beşyol olmak üzere 3 ayrı noktada kentsel dönüşümün Bakan Murat Kurum ile konuşulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Kentsel dönüşümle alakalı nihai hedefimizin bu olmadığını, Merinos altında 7 mahalle, Soğanlı'da kısmen çalışmalar var. Asıl hayalimizin buraları taşımakla beraber burada oluşacak yerlerin ikinci etap kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Nilüfer'de 0,50 emsal iptali dolayısıyla yaşanan sıkıntıların çözümü için adım atılacağını da Bakanımız belirtti. Bu konunun emsal artışı mağdurlarına mahsus bir düzenlemeyle halledilmesi konusunda bakanlıkla çalışıyoruz. Bu konuda bana çok kızdılar, benim kişisel kararım gibi ifade ettiler. Ben bu konuda hiç siyaset yapmadım. İyiniyetli fakat kanununun uygun görmediği uygulamaydı. Ekim 2017'de mahkeme kararıyla iptal oldu. Var olan mağdurların mağduriyetinin giderilmesi için özel gayretim olduğunu ifade etmek istiyorum. Kimsenin çayını içmedim, tanıdığım akrabam yok" dedi.en önemli değerlerinden bir tanesinin de Bursaspor olduğunu ve maçların oynandığı stadyumun da şehre değer katan unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, stadyumun timsah kafası bölümündeki çalışmaların da yeniden başladığını kaydetti. Başkan Aktaş, "Yaklaşık 2 yıldır icra ettiğim belediye başkanlığı görevimde en fazla muhatap kaldığım sorulardan bir tanesi 'bu timsahın kafası ne zaman tamamlanacak?' oldu. Gerçekten ben bu soruyu iki yıldır duyuyorum. Bildiğiniz gibi biz daha önceki müteahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu manada müteahhidimiz tasfiye etmek istedi. Uzunca bir süreçten sonra biz Temmuz 2019 tarihi itibariyle sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihale ettik ve 2 Ekim tarihinde, yaklaşık 50 gün önce çalışmalar başladı. Aralık 2020'ye kadar 450 günlük sürecimiz var. Ama biz inşallah öncesinde bitireceğiz. Timsah kafası, projesine uygun şekilde tamamlanacak. Burada birinci katta 896 metrekare, ikinci katta 436 metrekare, üçünce katta 690 metrekare ve çatı katında da 843 metrekare büyüklüğünde bir alanımız olacak. Halatlı cephe yaklaşık 1700 metrekare ve burada da Bursaspor'umuzu simgeleyen semboller olacak" ifadelerini kullandı.