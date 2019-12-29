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  • 30.12.2019 07:15
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 07:15

son dakika hareketli! 30 Aralık ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.95 - 5.96 lira aralığında işlem gören dolar/TL, yeni haftaya 5,9476 liradan başladı. Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde borsa kapalı. Dolar yüzde 0,32 değer kazandı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 30 Aralık güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Yatırımcılar döviz kurlarının haftanın ilk gününe nasıl başladığını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9611 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında, euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6506 lirayı gördükten sonra, 6.65 - 6.66 lira aralığında seyretmişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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