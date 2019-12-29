Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Yatırımcılar döviz kurlarının haftanın ilk gününe nasıl başladığını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9611 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında, euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6506 lirayı gördükten sonra, 6.65 - 6.66 lira aralığında seyretmişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI