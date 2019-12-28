Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret konusunda yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın detayları ve 2020 asgari ücret detayları haberimizde... Türkiye işveren sendikaları konfederasyonuna katılan Bakan Selçuk burada bir konuşma yaptı. Buna göre asgari ücret için "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi. Peki 2021 yılı asgari ücret zammı nasıl yapılacak? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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