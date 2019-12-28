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  • 28.12.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 15:36

Zehra Zümrüt Selçuk yeni açıklaması! 2021 yılında...

Milyonlar tarafından büyük bir merakla beklenen geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti. Bugün ise asgari ücret zammı hakkında yeni bir açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 asgari ücret rakamı için görüşlerini belirtti. Buna göre 2021 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Detaylar ve açıklamalar takvim.com.tr'de

2021 yılı asgari ücret zammı nasıl yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret konusunda yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın detayları ve 2020 asgari ücret detayları haberimizde... Türkiye işveren sendikaları konfederasyonuna katılan Bakan Selçuk burada bir konuşma yaptı. Buna göre asgari ücret için "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi. Peki 2021 yılı asgari ücret zammı nasıl yapılacak? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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