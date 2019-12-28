



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kent merkezi ve ilçelerdeki taksilerle ilgili kapsamlı bir 'Ticari Taksi Yönergesi' hazırladı. Hürriyet'in haberine göre 12 Aralık'ta ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan ve oy çokluğuyla kabul edilen yönerge ile; taksi ruhsat sahipleri ile şoförlerin hak ve yükümlülükleri, taşıması gereken şartlar, çalışmaları sırasında uyması gereken kurallar, taksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerinin yapılması, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi gibi kurallar belirlendi. Yönergedeki bazı düzenlemeler şöyle:



TAKSİ MODELİ 10 YILI GEÇEMEYECEK

"Ücret tarifeleri UKOME'de görüşülecek. UKOME'nin alacağı karar dışında herhangi bir ücret tarifesi kesinlikle uygulanamayacak. Taksilere fabrika çıkışı dışında aksesuar malzeme takılamayacak. 31 Aralık 2020'den itibaren taksilerde 10 yaşından büyük araç çalıştırılamayacak. Aracın sağ arka kapısının iç tarafında görme engelliler için kabartma alfabeyle araç plakası ve ALO 153 yazılı levha bulundurulması zorunlu olacak. T plakalı taksiler merkez ilçeler (Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Mamak, Pursaklar, Keçiören) dışındaki diğer ilçelere yolcu götürecek fakat dönüşte yolcu alamayacak. T plakalı harici ilçelere tahsisli taksiler merkez ilçelere veya tahsisi dışındaki diğer ilçelere yolcu götürebilecek fakat dönüşte yolcu alamayacak.