Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.12.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 12:40

Çiftçiye sevindiren haber! tarihi açıklandı

son dakika haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl öncesi yapılacak bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon, bitki karantinası için 1 milyon olmak üzere toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

Yılbaşı öncesi 425 milyon lira destek ödemesi yapılacak

Çiftçi destek ödemesi son dakika haberi geldi. Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticileri yeni yıl öncesi verilecek destek ödemesinin 425 milyon lira olacağını açıkladı. Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek. Bu arada hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Peki çiftçiye destek ödemesi ne kadar olacak?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇiftçiye sevindiren haber! Çiftçi destek ödemesi tarihi açıklandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri