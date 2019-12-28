Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyasıyla buluştuğu Şırnak'ta müjde verdi. Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini belirten Albayrak, "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. Ekonomideki iyileşmelerin yansımalarının süreceğini söyleyen Albayrak, şu mesajları verdi:



● 2020 için enflasyon hedefi yüzde 8.5. İnşallah bunun da altında bir performans ile çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız.



● Tüm öncü göstergeler 2020'de yüzde 5 büyüme temelini yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek.



● 2013'teki Gezi'den beri fiili bir savaştayız. Biri bitti biri başlıyor. Her birinden güçlenerek kalkıyoruz. Ülkemize gerçekleştirilen saldırıların ekonomimiz üzerinde, en azından faizlerde, maliyetlerde, likiditedeki olumsuz etkisini bu 1 yıllık süreçte kırdık.







EZBERLERİ BOZDUK

● Geçmişte bir şey olduğu zaman hemen 'faizi artıracağız' deniliyordu. Türkiye ekonomi tarihinde son 1 yılda bu ezberi bozdu, bu yönetim. Ne diyordu birileri? 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi batar, ekonomi çöker.' Bin 200 puan faiz indi 4-5 ayda. Ne kur, ne ekonomi patladı. Demek ki bu değilmiş.



Bakan Albayrak'ın açıkladığı müjde hem vatandaşları hem de konut üreticilerini heyecanlandırdı.