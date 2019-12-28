28 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı? (2018 2. dönem) buzağı desteklemesi ne kadar ödenecek?

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. Buzağı desteklemesinden yararlanan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 28 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı?
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