28 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı? (2018 2. dönem) buzağı desteklemesi ne kadar ödenecek? 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte, ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 28 Aralık buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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