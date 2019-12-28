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  • 28.12.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 12:58

28 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı? (2018 2. dönem) buzağı desteklemesi ne kadar ödenecek?

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte, ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 28 Aralık buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

28 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. Buzağı desteklemesinden yararlanan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 28 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

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