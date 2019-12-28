Çiftçi destek ödemesi son dakika haberi geldi. Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticileri yeni yıl öncesi verilecek destek ödemesinin 425 milyon lira olacağını açıkladı. Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek. Bu arada hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Peki çiftçiye destek ödemesi ne kadar olacak?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ