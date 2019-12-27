Ziraat'ten 20 yeni uygulama! Vergiyi ödemek kolaylaştı...

1 Ocak'tan itibaren vergi tahsilatlarının kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle ödemelerin kolay ve rahat gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası, tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını hayata geçiriyor. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş; konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimiz Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması aracılığıyla vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek. Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası kartı ile, dilerlerse de otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilecek. Ayrıca müşterilerin Gelir İdaresi web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergi ödeme imkanı bulunmaktadır."
FİRMALARA OPİ
Ziraat Bankası Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması, yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemi olanlar için geliştirildi. Uygulama ile müşteriler vergi ödemelerinin yanında EFT, havale, maaş işlemlerini de toplu olarak talimatlandırabilecek.
OKUT ÖDE
'Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi' ile vergi ödemeleri bir üst seviyeye taşınıyor. Vergi ödemesi yapılırken yalnızca belge üzerindeki barkod ATM'ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor. Mükellefler bağlı olunan vergi dairelerinden veya GİB internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları 'Vergi Tahakkuk Fişi'nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM'deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanacak. Bankanın bu ay itibariyle 5 bin 369 ATM'sinde barkod okuma teknolojisi mevcut. Bu sayede tüm mükellefler, barkod okuyucusuna sahip ATM'lerden 7 gün 24 saat, anında ve kolaylıkla vergilerini ödeyebilecek. Ziraat'ten 20 yeni uygulama DOĞUŞTAN ELEKTRIKLI
Ali Kırbaş
FİRMALARA OPİ
Ziraat Bankası Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması, yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemi olanlar için geliştirildi. Uygulama ile müşteriler vergi ödemelerinin yanında EFT, havale, maaş işlemlerini de toplu olarak talimatlandırabilecek.
OKUT ÖDE
'Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi' ile vergi ödemeleri bir üst seviyeye taşınıyor. Vergi ödemesi yapılırken yalnızca belge üzerindeki barkod ATM'ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor. Mükellefler bağlı olunan vergi dairelerinden veya GİB internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları 'Vergi Tahakkuk Fişi'nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM'deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanacak. Bankanın bu ay itibariyle 5 bin 369 ATM'sinde barkod okuma teknolojisi mevcut. Bu sayede tüm mükellefler, barkod okuyucusuna sahip ATM'lerden 7 gün 24 saat, anında ve kolaylıkla vergilerini ödeyebilecek. Ziraat'ten 20 yeni uygulama DOĞUŞTAN ELEKTRIKLI
Ali Kırbaş
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