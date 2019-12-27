Jet sosyete kayak tatili tercihini kış turizminin önemli destinasyonları olan Avusturya, İsviçre ve Fransa'dan yana kullandı. 5 ile 15 gün arasında değişen tur paketlerine yönelen lüks severler, en az 70 bin lirayı gözden çıkardı. Üst sınırı olmayan kayak tatilinde; Alpler'in üzerine paraşütle atlama, helikopterle transfer, dünyaca ünlü starlardan kayak dersi gibi zengin hizmetler faturaları milyonlara çıkarıyor. Jet sosyetenin, en çok tercih ettiği bölge ise Fransa'nın ünlü Courchvel kayak merkez oldu. Prens William ve Kate Middleton, Beckham'lar, Suudi ve Fas kraliyet aileleri, Roman Abromoviç, Giorgio Armani, Christina Aguilera, Georges Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Courchvel, ultra zenginlerimizin de tercihi oldu.
Alpler'de, dünyanın en uzun pistlerine sahip üç vadiden oluşan Courchvel'de 2 kişilik 1 hafta kahvaltı dahil tatilin fiyatı 80 bin liradan başlıyor. Courchvel parası olana adeta bir kış masalı sunuyor. Bin 300 metreden başlayıp 2 bin 750 metre yüksekliğe kadar pistlerin bulunduğu şehirde, 108 otel yer alıyor. Kartpostal güzelliğinde bir dağ deneyimi sunulan kayak merkezi, 3 vadi bölgesi, 200 teleferiği ve de 600 kilometre uzunluğunda kayılabilir pistleri ile dünyanın en geniş kayak alanlarından biri. Pistlere yerleştirilmiş kar makinaları ile uzun süre kar yağmadığı zaman bile kayak garantisi sunuluyor.
Kar sevenler, kayak takımlarını giyerek pistlere akın etti. Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'de, yeni yıl tatili için yer kalmadı.
ANTALYA'DA BOŞ ODA YOK
Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyonu aşkın turist ağırlayan Antalya, yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. İyi bir sezon geçiren Antalyalı turizmcilerin yüzü yılbaşında bir kez daha güldü. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Sanatçı konseri olan otellerimiz tamamen doldu. Butik oteller ise yüzde 90 doluluğa ulaştı. Birkaç güne onlar da dolacak" dedi. 2019'da Türkiye için 50, Antalya için 16 milyon turist hedefleri olduğunu belirten Atmaca, kötü bir Nevruz bayramı ve Thomas Cook'un iflasına rağmen Türkiye için 52 milyonu Antalya için de 16 milyonu yakaladıklarını söyledi.
VİZESİZ TATİL İMKANI
Avrupa'nın gelişmiş kayak merkezlerinden Ukrayna'daki Bukovel, vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Jolly Tur, Bukovel'de 3 gece, uçakla ulaşım, rehberlik, oda kahvaltı konaklamayı 399 eurodan başlayan fiyatlarla sunuyor. Şehirde; bütün gün kayak yaptıktan sonra, hamam turuna katılabilir, kar yağarken açık havada, termal su ile dolu olan havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.
Alpler'de, dünyanın en uzun pistlerine sahip üç vadiden oluşan Courchvel'de 2 kişilik 1 hafta kahvaltı dahil tatilin fiyatı 80 bin liradan başlıyor. Courchvel parası olana adeta bir kış masalı sunuyor. Bin 300 metreden başlayıp 2 bin 750 metre yüksekliğe kadar pistlerin bulunduğu şehirde, 108 otel yer alıyor. Kartpostal güzelliğinde bir dağ deneyimi sunulan kayak merkezi, 3 vadi bölgesi, 200 teleferiği ve de 600 kilometre uzunluğunda kayılabilir pistleri ile dünyanın en geniş kayak alanlarından biri. Pistlere yerleştirilmiş kar makinaları ile uzun süre kar yağmadığı zaman bile kayak garantisi sunuluyor.
Kar sevenler, kayak takımlarını giyerek pistlere akın etti. Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'de, yeni yıl tatili için yer kalmadı.
ANTALYA'DA BOŞ ODA YOK
Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyonu aşkın turist ağırlayan Antalya, yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. İyi bir sezon geçiren Antalyalı turizmcilerin yüzü yılbaşında bir kez daha güldü. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Sanatçı konseri olan otellerimiz tamamen doldu. Butik oteller ise yüzde 90 doluluğa ulaştı. Birkaç güne onlar da dolacak" dedi. 2019'da Türkiye için 50, Antalya için 16 milyon turist hedefleri olduğunu belirten Atmaca, kötü bir Nevruz bayramı ve Thomas Cook'un iflasına rağmen Türkiye için 52 milyonu Antalya için de 16 milyonu yakaladıklarını söyledi.
VİZESİZ TATİL İMKANI
Avrupa'nın gelişmiş kayak merkezlerinden Ukrayna'daki Bukovel, vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Jolly Tur, Bukovel'de 3 gece, uçakla ulaşım, rehberlik, oda kahvaltı konaklamayı 399 eurodan başlayan fiyatlarla sunuyor. Şehirde; bütün gün kayak yaptıktan sonra, hamam turuna katılabilir, kar yağarken açık havada, termal su ile dolu olan havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.