Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobilin adının ve fiyatının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Yerli otomobil adı nedir? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil satış fiyatı belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

YERLİ OTOMOBİL ADI NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yerli otomobili tanıtacak. Tanıtımda yerli otomobilinin adının ne olacağının açıklanması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tanıtım ile birlikte yerli otomobil fiyatlarının açıklanması bekleniyor. Fiyatlar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.