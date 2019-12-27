0.79 müjdesi verildi! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti kredi faiz oranı ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimlerine özel bankalar da katıldı. Ekonomide canlılık yaşanırken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" şeklinde konuştu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları...

BAKAN ALBAYRAK'TAN FAİZ İNDİRİM MÜJDESİ

Bakan Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, "Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak'tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak'tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de 'Memnun oluruz.' dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, "Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında inşallah diyoruz." diye konuştu.

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