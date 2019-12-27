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  • 27.12.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 21:08

ne olacak? nelerdir? İşte SUV ve Sedan hakkında bilgiler

Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki tanıtımda kırmızı beyaz SUV ve Sedan modelleri tanıtıldı. SUV ve Sedan modelleri vatandaşların dikkatini çekerken araçlarla ilgili detaylar merak konusu oldu. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Yerli otomobil modelleriyle ilgili detayları merak eden vatandaşlar özellikle " ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelerdir? İşte SUV ve Sedan hakkında merak edilenler...

Yerli otomobilin ismi ne olacak? İşte özellikleri

Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. Vatandaşlar özellikle yerli otomobil ismi hakkında araştırma yapıyor. Peki, yerli otomobil özellikleri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE OLACAK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş lansmanda yaptığı konuşmada yerli otomobilin ismiyle ilgili "Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

SUV VE SEDAN MODELLERİ

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