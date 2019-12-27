Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. Vatandaşlar özellikle yerli otomobil ismi hakkında araştırma yapıyor. Peki, yerli otomobil özellikleri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE OLACAK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş lansmanda yaptığı konuşmada yerli otomobilin ismiyle ilgili "Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomobili için "2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

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