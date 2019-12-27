27 Aralık cuma günü haftanın kapanış gününde dolar ve eurodaki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dünkü işlem gününde en yüksek 5.9415 seviyesinde işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,9322 seviyesinde başladı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. İşte 27 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?