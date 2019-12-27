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  • 27.12.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 18:10

haftayı nasıl kapattı? 27 Aralık Cuma kapanış günü dolar ve alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Piyasaların kapanış gününde vatandaşlar ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dünkü işlem gününde dolar/TL en düşük 5.9332 lira ve en yüksek 5.9415 lirayı gördü. Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.23 artışla 113 bin 917 puanda hareket ediyordu. Peki, 27 Aralık Cuma kapanış günü dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte güncel fiyatlar

27 Aralık cuma günü haftanın kapanış gününde dolar ve eurodaki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dünkü işlem gününde en yüksek 5.9415 seviyesinde işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,9322 seviyesinde başladı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. İşte 27 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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