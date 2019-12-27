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  • 27.12.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:15

'te üretilecek! Fabrikanın kurulacağı yer drone ile böyle görüntülendi

'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inin üretimi için 'nın ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

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