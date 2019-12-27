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Güven endeksleri 1.5 yılın zirvesinde

Ekonomide dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi, hizmet, perakende ve inşaat başta olmak üzere sektörel güven endekslerini son 1.5 yılın zirvesine çıkardı.

Güven endeksleri 1.5 yılın zirvesinde
Ekonomide dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi, hizmet, perakende ve inşaat başta olmak üzere sektörel güven endekslerini son 1.5 yılın zirvesine çıkardı. Hizmet sektörü güven endeksi 93.2 ile bu ay son 20 ayın zirvesini gördü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık'ta 102.6'ya çıktı.

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