27 Aralık Yemekteyiz kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV 8 ekranlarında izlenen yarışma programında her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. TV8'de yemekteyiz bu hafta da tüm hızıyla ilerliyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Programın sunuculuğunu ise Seda Sayan gerçekleştiriyor. En yüksek puanları alan isim birinci olacak ve ödülü kazanacak.Peki 27 Aralık 2019 Yemekteyiz birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

21 puanla haftanın birincisi Nuray Hanım oldu.

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