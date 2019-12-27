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  • 28.12.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:53

? kim kazandı?

? Bu hafta yine Yemekteyiz'de 5 isim bir biri ile yarışıyorlar. Haftanın birinci bütün yarışmacılarının yemeklerinin tadımı tamamlandıktan sonra belli olacak. Birinci olacak isim heyecanla bekleniyor. Peki birincisi kim oldu? Pazartesi günü başlayan yarışma Cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. Saat 16.00'da başlayan program bütün heyecanıyla izleyicilerin bütün ilgisini üzerine topluyor. Özellikle ev hanımlarının oldukça ilgisini çeken program yemekteyiz izle seçenekleriyle canlı yayın olarak internet üzerinden de izleyicilere sunuluyor.

Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık birincisi kim oldu?

27 Aralık Yemekteyiz kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV 8 ekranlarında izlenen yarışma programında her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. TV8'de yemekteyiz bu hafta da tüm hızıyla ilerliyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Programın sunuculuğunu ise Seda Sayan gerçekleştiriyor. En yüksek puanları alan isim birinci olacak ve ödülü kazanacak.Peki 27 Aralık 2019 Yemekteyiz birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

21 puanla haftanın birincisi Nuray Hanım oldu.

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