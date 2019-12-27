Erken davranana indirimli fiyatlar

Erken rezervasyon yapanlar indirimli fiyatlarla tatil yapabiliyor. Karinna Uludağ: Erken rezervasyon fırsatları kapsamında yüzde 20'ye varan indirim sunarken, 0-6 yaş 2 çocuk ücretsiz konaklama hakkına sahip. Kaya Palazzo Ski &Mountain Resort: Kartalkaya'da bulunan otel kış erken rezervasyonu kapsamında yüzde 15'e varan indirim sunuyor. Ağaoğlu My Mountain Uludağ: Erken rezervasyon ile yüzde 20'ye varan indirim ve 0-6 yaş 2 çocuk ücretsiz konaklama fırsatı sunuluyor. Sway Hotels Palandöken: Yüzde 28'e varan erken rezervasyon indirimi ve 0-5 yaş 2 çocuk ücretsiz konaklama fırsatı sunan otelde, Jolly Tur misafirlerine havalimanından otele transfer imkanı da sağlanıyor.
- Ekonomi
- 27.12.2019
- Gazete
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