Yurt dışından talep yağıyor

İzmir'de yaşayan Aydan Akıneri'nin ürettiği klarnetler yoğun ilgi görüyor. Son ürettiği 4 klarnetten 3'ünü Yeni Zelanda, Katar ve Avusturya'ya gönderen Akıneri, şimşir ağacından yaptığı diğer klarneti ise Almanya'ya yollayacak. Akıneri, "ABD, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Kanada, İsveç, İngiltere, Hollanda, Norveç ve Danimarka'ya da ürün satıyorum" dedi.
- Ekonomi
- 26.12.2019
- Gazete
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