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Yurt dışından talep yağıyor

'de yaşayan 'nin ürettiği klarnetler yoğun ilgi görüyor. Son ürettiği 4 klarnetten 3'ünü , ve 'ya gönderen Akıneri, yaptığı diğer klarneti ise 'ya yollayacak. Akıneri, ", Romanya, , , , , , , , Norveç ve 'ya da ürün satıyorum" dedi.

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