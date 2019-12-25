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  • 26.12.2019 07:50
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 07:50

/TL'de son durum: 26 Aralık ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

da son durum nedir? Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde piyasalar kapalı. Dünkü işlem gününe 5.94 bandında başlayan , gün içerisinde en düşük 5.9273 liraya geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar, 26 Aralık'a 5,9383 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9273 lira ve en yüksek 5.9512 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5761 lira ve en yüksek 6.6177 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında seyretti. ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde dün başlayan Noel haftası yılbaşı tatili ile birleştirildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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