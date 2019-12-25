Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9273 lira ve en yüksek 5.9512 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5761 lira ve en yüksek 6.6177 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında seyretti. ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde dün başlayan Noel haftası yılbaşı tatili ile birleştirildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI