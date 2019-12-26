Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon ve yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü paylaşıldı. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Başkan Erdoğan, Malezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Yerli otomobilin ilk modelinin SUV türü ve yüzde yüz elektrikli olması ve 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.