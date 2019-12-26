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  • 26.12.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:46

Son dakika: zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde "Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret görüşmelerine dair son detaylar...

Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Milyonlarca vatandaş bugün arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Peki, asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? İşte merak edilen bilgiler...

ASGARİ ÜCRET ZAMLI İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi. Zamlı maaşlar 1 Ocak'tan sonra vatandaşların hesabında olacak.

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