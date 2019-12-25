Yeni yıla özel kredi fırsatları duyuruldu! Denizbank, Garanti, QNB, Ziraat, TEB kredi faiz oranı ne kadar?

Yeni yıl için geri sayım başlamışken bankaların kredi faizlerinde sunduğu fırsatlar devam ediyor. Bankalar ayrıca yeni yıl öncesi özel bazı kampanyalar oluşturdu. Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı. Bu kapsamda bankaların kredi faiz oranları için sunduğu fırsatlar devam ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla kredi kampanyaları düzenleyen bankalar, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, 60 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri sunuyor. İşte banka banka faiz oranları...

ÖZEL FIRSATLAR SUNULDU

Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar geriledi. Yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

Bankaların kredi faiz oranlarını ve sunduğu fırsatları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...