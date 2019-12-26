Girişimci kadınlar, faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Devletin girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı hibe desteğinin ardından hibe almak isteyenler tarafından hibe kelimesi araştırılan kelimeler arasına girdi. Peki hibe nedir? Nasıl alınır? Devlet desteği nasıl alınır? Hibe kredi nedir? İşte hibeye dair tüm merak edilenler...

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