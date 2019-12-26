Mühendisti çiftlik kurdu

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda orman mühendisi olarak görev alan Musa Akkaya, işini bırakarak tavuk çiftliği kurdu. 3 yıl önce hobi olarak başladığı girişiminde zamanla çiftlikteki tavuk kapasitesini 600'e çıkaran Akkaya, günde ortalama 300 yumurta elde ediyor. Serasında sebze de yetiştiren Akkaya, "İlerisi için ilk etapta 2 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Elde ettiğim yumurtaları çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorum. Seradan geçen sene 1 ton domates, 250 kilo salatalık ürettim. Şu an seraya bin 400 adet marul fidanı diktim. Her mevsime göre sebze yetiştireceğim" diye konuştu.
- Ekonomi
- 26.12.2019
- Gazete
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