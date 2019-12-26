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Mühendisti çiftlik kurdu

'un Şalpazarı ilçesinde uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda orman mühendisi olarak görev alan , işini bırakarak kurdu. 3 yıl önce hobi olarak başladığı girişiminde zamanla çiftlikteki tavuk kapasitesini 600'e çıkaran Akkaya, günde ortalama 300 yumurta elde ediyor.

Mühendisti çiftlik kurdu
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda orman mühendisi olarak görev alan Musa Akkaya, işini bırakarak kurdu. 3 yıl önce hobi olarak başladığı girişiminde zamanla çiftlikteki tavuk kapasitesini 600'e çıkaran Akkaya, günde ortalama 300 yumurta elde ediyor. sebze de yetiştiren Akkaya, "İlerisi için ilk etapta 2 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Elde ettiğim yumurtaları çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorum. Seradan geçen sene 1 ton domates, 250 kilo salatalık ürettim. Şu an seraya bin 400 adet marul fidanı diktim. Her mevsime göre sebze yetiştireceğim" diye konuştu.

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