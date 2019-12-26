Girişimcilik hayali gerçek oldu

Niğde'de yaşayan, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu 39 yaşındaki Serap Noyer, mantar üretme hayalini 'Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle gerçekleştirdi. Soyer, 30 bin lira hibe destekle evlerinin altındaki patates deposu olarak kullanılan yaklaşık 110 metrekare alanı tesise dönüştürerek 2.5 ayda yaklaşık 1.5 ton istiridye mantarı üretti. Mantarların paketlemesini de yapan Noyer, başta marketler olmak üzere ürünlerini birçok yere satmanın mutluluğunu yaşıyor. Noyer, "Bir şeyler üretmek istedim, kendime en yakın bulduğum da mantar oldu. Üretime ilişkin kursa gittim. Araştırmasını yaptım. Genç Çiftçi Projesi'nden de destek alınca devam ettim. Şu anda üçüncü ürünümüzü alıyorum. Poşetlerden mantarların çıktığını görünce çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 26.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.