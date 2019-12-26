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ye 1.225 TL | 2020'de sine zam yapılacak mı?

ler 2020’de ikramiyede yeni tutar istiyor. 2 farklı teklif var. zammı olursa bin lira yerine bin 116, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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