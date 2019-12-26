Tüm emeklilere yeni yılda da bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak.
- Ekonomi
- 26.12.2019
- Gazete
Emekliye 1.225 TL | 2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?
Emekliler 2020’de ikramiyede yeni tutar istiyor. 2 farklı teklif var. Enflasyon zammı olursa bin lira yerine bin 116, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Tüm emeklilere yeni yılda da bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak.
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