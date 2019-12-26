Yerli e-posta hizmete girdi Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail hizmete sunuldu. Mobil uygulaması Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan YaaniMail'in kullanıcı bilgileri, Türkiye'de saklanarak yurt dışına çıkmayacak.

T urkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail hizmete sunuldu. Mobil uygulaması Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan YaaniMail'in kullanıcı bilgileri, Türkiye'de saklanarak yurt dışına çıkmayacak. 1 yılda 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunuyor.