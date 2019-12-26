Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.12.2019 08:10
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 08:10

nda son dakika artış sürüyor! 26 Aralık gram, çeyrek, yarım fiyatları ne kadar?

son dakika... ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik yeni gelişmeler ve petrolde üretim kısıntısının süreceğine ilişkin öngörülerin ardından altın fiyatlarındaki artış sürdü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Aralık ...

Altın fiyatlarında son dakika artış sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.909,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,60 yükselişle 286,70 liradan işlem gördü. KMKTP'de standart altının kilogramı 285 bin 500 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
162,91
163,03

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
208,64
208,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
260,66
260,85

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika artış sürüyor! 26 Aralık gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri