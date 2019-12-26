Altın fiyatlarında son dakika artış sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.909,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,60 yükselişle 286,70 liradan işlem gördü. KMKTP'de standart altının kilogramı 285 bin 500 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

162,91

163,03

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

208,64

208,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

260,66

260,85