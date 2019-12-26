2020 yılı AGİ zammı 3 çocuklu kişi için ne kadar oldu? 3 çocuklu vatandaşa kaç TL AGİ ödenecek?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Şimdi vatandaşlar 2020 yılı AGİ 3 çocuklu kişi için ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3 çocuklu vatandaşa kaç TL AGİ ödenecek? İşte detaylar...

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.