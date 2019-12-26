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  • 26.12.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 17:52

2020 yılı AGİ zammı 3 çocuklu kişi için ne kadar oldu? 3 çocuklu vatandaşa kaç TL AGİ ödenecek?

2020 yılı AGİ 3 çocuklu kişi için ne kadar oldu? Asgari ücret ve AGİ zammı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmelerinden haberdar olmak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bugün asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirledi. Peki, Bekar ve 1 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek? İşte merak edilen rakamlar...

2020 yılı AGİ 3 çocuklu kişi için ne kadar oldu?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Şimdi vatandaşlar 2020 yılı AGİ 3 çocuklu kişi için ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3 çocuklu vatandaşa kaç TL AGİ ödenecek? İşte detaylar...

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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