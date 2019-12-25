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  • 25.12.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:22

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İndirimli konut fırsatı için son tarih 31 Aralık

Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde süre doluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar 31 Aralık'a kadar konut sahibi olduğu takdirde yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyebilecek. Sektör temsilcileri ise teşviklerin kalıcı olması gerektiğini belirtirken, ev alacaklara "Bu fırsat kaçmaz" diyor.

Konutta KDV ve tapu harcı indirimi bir hafta sonra sona eriyor. Tüketici bir hafta içinde konut sahibi olduğu takdirde yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyecek. Uygulanan indirimlerle beraber 500 bin liralık bir konutun KDV oranı yüzde 18'den 8'e düştüğünde ödenecek tutar 90 bin lira iken, 40 bin liraya iniyor. Aynı konut için indirimden önce tapu harcı 20 bin lira olarak ödenirken verilen teşvikle beraber bu rakam 15 bin liraya düşüyor.

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