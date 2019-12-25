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  • 25.12.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:49

te kritik tarih belli oldu! ? 2020 ?

2020 zammının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısını gerçekleştirecek ve 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak. Peki, ? 2020 ? İşte Asgari ücretin açıklanacağı tarih...

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu!

Asgari ücret 2020 zammı ne zaman açıklanacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; 4. toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını açıklayacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği o tarih belli oldu. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2020 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte Asgari ücretin açıklanacağı tarih...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

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