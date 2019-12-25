TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 16 Aralık itibarıyla başvuruları almaya başladı. 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlara başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklerken, henüz başvuru yapamayanlar ise başvuruların biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 TOKİ başvuru sonuçları açıklanacak? Kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...

TOKİ 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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