Para çok yer yok! Binlerce euroluk yılbaşı tatili turları patladı

2020 yılı tatille başlıyor. Yaklaşık 1 milyon kişi, yeni yılı tatilde karşılamaya hazırlanıyor. Yurt dışı tatili de büyük ilgi görüyor. Seyahat acentalarının tur paketlerinin büyük bölümü şimdiden doldu. Acele etmeyen, istediği yere rezervasyon yapamama durumuyla karşılaştı. Yurt dışı tatili yapmak isteyenler en büyük ilgiyi Lapland, New York, Paris ve Moskova turlarına gösterdi.
Bu yıl; Finlandiya'da kuzey ışıklarının gözlemlendiği 3 gece 4 günlük Lapland turlarına talepteki artış dikkatleri çekti. Yılbaşını kayak tatili ile süslemek isteyenler için Bansko turlarını doldururken; yeni yılı Avrupa'da karşılamak isteyenler için İtalya'da Roma, Venedik, Floransa, Fransa'da Nice, Ukrayna'da Lviv ile Viyana, Budapeşte ve Prag turlarına talep yağdırdı.
PARASI OLANA YER YOK!
2 bin 900 euro seviyesinde fiyatlarla sunulan Küba turlarında da yer kalmadı.
Bu yıl; Finlandiya'da kuzey ışıklarının gözlemlendiği 3 gece 4 günlük Lapland turlarına talepteki artış dikkatleri çekti. Yılbaşını kayak tatili ile süslemek isteyenler için Bansko turlarını doldururken; yeni yılı Avrupa'da karşılamak isteyenler için İtalya'da Roma, Venedik, Floransa, Fransa'da Nice, Ukrayna'da Lviv ile Viyana, Budapeşte ve Prag turlarına talep yağdırdı.
PARASI OLANA YER YOK!
2 bin 900 euro seviyesinde fiyatlarla sunulan Küba turlarında da yer kalmadı.
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