Oyuncakta tehlikeye geçit yok Hükümet, çocukların sağlığını tehdit eden, tehlike saçan oyuncaklara dur demek için önemli bir karar daha aldı. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitleri yeniden düzenlendi.

H ükümet , çocukların sağlığını tehdit eden, tehlike saçan oyuncaklara dur demek için önemli bir karar daha aldı. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitleri yeniden düzenlendi. Oyuncaklardaki kurşun, krom, fenolün, bisphenol limit değerleri düşürüldü. Böylece oyuncakların içindeki kimyasal miktarları çocuklara zarar vermeyecek boyuta çekilmiş oldu. Ticaret Bakanlığı, çocuk oyuncakları, kırtasiye, tekstil, ayakkabı, tekstil, temizlik ürünleri gibi ürünlere yaptığı denetimlerin sonuçlarını internet sitesinden yayınlıyor. Bakanlık uzmanları, tüketicilerin bu sistemi yoğun olarak takip etmelerini isterken, "Bir oyuncak, tekstil ürünü, deterjan gibi ürünlerin güvenli, güvensiz olduğunu, firmaları görmek için bu siteye bakılmalı" çağrısı yapıyor.





HAZAL ATEŞ