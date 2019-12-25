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İndirimli ev için son 1 hafta

Konutta KDV ve tapu harcı indirimi bir hafta sonra sona eriyor. Tüketici ay sonuna kadar ev alırsa yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyecek.

İndirimli ev için son 1 hafta
Konutta KDV ve tapu harcı indirimi bir hafta sonra sona eriyor. Tüketici ay sonuna kadar ev alırsa yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyecek. Uygulanan indirimlerle beraber 500 bin liralık bir evin KDV oranı yüzde 18'den 8'e indiğinde ödenecek tutar 90 bin liradan 40 bin liraya düşüyor. Aynı ev için tapu harcı da 20 bin liradan 15 bin liraya iniyor. Bu tutarlar, 1 Ocak'ta eski haline dönecek.


Seda TABAK

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