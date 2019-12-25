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  • 25.12.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:18

Trump ve Xi, - ticaret anlaşmasını imzalayacak

ve arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.

Dünyanın gözü orada! Trump ve Xi imzalayacak

askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.



ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.

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