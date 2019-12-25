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Dünyaya imzası

'su , tıpkı 2018'de olduğu gibi 2019'u da yüzde 27 büyüme ve 850 milyon lira ciroyla kapatacaklarını açıkladı. 2019'da dolar bazında ta yüzde 41 artış gerçekleştirdiklerini açıklayan Çolak, "İhracat rakamlarımız, lerin sınır ötesini de ısıttıklarını ortaya koyuyor. İhracat yaptığımız coğrafyayı genişleteceğiz" dedi.

Dünyaya Baymak imzası
Baymak 'su Ender Çolak, tıpkı 2018'de olduğu gibi 2019'u da yüzde 27 büyüme ve 850 milyon lira ciroyla kapatacaklarını açıkladı. 2019'da dolar bazında ta yüzde 41 artış gerçekleştirdiklerini açıklayan Çolak, "İhracat rakamlarımız, lerin sınır ötesini de ısıttıklarını ortaya koyuyor. İhracat yaptığımız coğrafyayı genişleteceğiz" dedi. Çolak, "Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi'ni 'de üretiyoruz. Şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020'de de büyüme ivmemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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