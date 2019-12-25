Çeviz hesabında devlet desteğine zam! Evlenene 22 bin TL

Yuvalar artık devlet katkısıyla kuruluyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı getiren uygulamada devlet katkısı artacak. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükselecek. Halen 9 bin lira olan devlet katkısı üst sınırı Ocak'ta yüzde 22.58 yeniden değerleme oranıyla birlikte 11 bin 32 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 22 bin 64 liralık katkı alabilecek. İşte çeyiz hesabında yeni tutarlar:
● Aylık ödemede alt sınır 155,26 liradan 190,32 liraya, üst sınır bin 903 liraya çıkacak.
● Aylık ödemede alt sınır 155,26 liradan 190,32 liraya, üst sınır bin 903 liraya çıkacak.
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