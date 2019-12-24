TOKİ 100 bin sosyal konut müjdesi vatandaşları sevindirdi. TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriliyor. Yapılan açıklamada bugüne kadar TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'de konut yapılacak. Kayseri'de hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Kayseri konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ KAYSERİ SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 385 165 550 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 161 69 230 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.