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  • 24.12.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 19:25

Salı günü yükselişe geçti! 24 Aralık anlık gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı nedir?

Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar gün sonu gram ve çeyrek hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 284,9 lira seviyesinde seyretti. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 284,2 liradan tamamladı. Gün sonuna doğru altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğü görülüyor. İşte 24 Aralık anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 284 bin 600 liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 112.783,03 puanı, en yüksek 113.395,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla tamamladı. Peki, 24 Aralık anlık gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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