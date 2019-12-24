Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 284 bin 600 liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 112.783,03 puanı, en yüksek 113.395,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla tamamladı. Peki, 24 Aralık anlık gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?